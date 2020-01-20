На Микитась снова одели браслет слежения

Правоохранители надели электронный браслет слежения на екснардепа Максима Микитася.

Его подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на 80 млн грн, сообщила адвокат екснардепа Александр Лысак в комментарии Украинской правде

В понедельник пограничники сняли Микитась с рейса Киев-Лондон. На него надели электронный браслет слежения и заставили сдать загранпаспорт.

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Лысак говорит, что ему не известны причины таких действий пограничников. Он готовит запрос в Госпогранслужбы.

Микитась до 14 февраля должен прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы. Такую норму пресечения ему продолжил Высший антикоррупционный суд 25 декабря.

Максима Микитася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года.