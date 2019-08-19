На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович

Писатель Тарас Антипович: Зеленский ведет себя в стиле Лукашенко Фото: Тарас Подолян

Результаты президентских и парламентских выборов свидетельствуют о проблемах с политической культурой украинцев.

Об этом журналу "Країна" рассказал писатель Тарас Антипович.

"Мы проспали то, что дремало в народе. Социология показала, что несмотря на европейский тренд, популярный политик для украинцев - Лукашенко - белорусский диктатор с замашками председателя колхоза. У нас сформировалась шизофреническая политическая культура - хотим жить, как в Европе, а президента иметь - как в постсовковые. Зеленский ведет себя в стиле Лукашенко. Гастролирует по регионам, вызывает начальников, обзывает, выгоняет из зала.", - считает Антипович.

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"Украина развивается качелями. Проевропейский этап, затем - пророссийский, потом - опять проевропейский. Зеленский как представитель востока почувствовал, что мяч - на их поле.

Наш народ быстро очаровывается. И еще быстрее разочаровывается. На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год ", - подчеркнул писатель.

Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.