На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович

Результаты президентских и парламентских выборов свидетельствуют о проблемах с политической культурой украинцев.
Об этом журналу "Країна" рассказал писатель Тарас Антипович.
"Мы проспали то, что дремало в народе. Социология показала, что несмотря на европейский тренд, популярный политик для украинцев - Лукашенко - белорусский диктатор с замашками председателя колхоза. У нас сформировалась шизофреническая политическая культура - хотим жить, как в Европе, а президента иметь - как в постсовковые. Зеленский ведет себя в стиле Лукашенко. Гастролирует по регионам, вызывает начальников, обзывает, выгоняет из зала.", - считает Антипович.
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"Украина развивается качелями. Проевропейский этап, затем - пророссийский, потом - опять проевропейский. Зеленский как представитель востока почувствовал, что мяч - на их поле.
Наш народ быстро очаровывается. И еще быстрее разочаровывается. На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год ", - подчеркнул писатель.
Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.
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