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воскресенье, 08 декабря 2019 21:12

На Майдан и Банковую пришли 10 тысяч человек

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На Майдан и Банковую пришли 10 тысяч человек
В воскресенье на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского". Фото: Gazeta.ua

В акции "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье приняли участие 8 тысяч человек.

На митинге, который проходит на Банковой вечером, присутствуют около 2 тысяч человек, сообщает полиция Киева.

Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются.

В полиции добавили, что в центре Киева несут службу полицейские, нацгвардийци и сотрудники ГСЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.

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Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.

В воскресенье на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

С 19 часов на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и намерены остаться на ночь.

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Дата
08
декабря

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