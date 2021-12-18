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суббота, 18 декабря 2021 05:10

На Львовщине спасли мужчину с опасным Covid-осложнением

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Во Львовской области после перенесенного коронавируса у мужчины начали отмирать внутренние органы. Медики говорят, что таких случаев – единицы в медицинской практике.

Об этом сообщают в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

Пациент почти вылечился от коронавируса, однако его продолжали беспокоить острые боли в животе. Компьютерная томография показала, что у него началось постепенное отмирание почек и селезенки.

Автор: Перше територіальне медичне об'єднання Львова
  После коронавируса у мужчины начали отказывать органы
После коронавируса у мужчины начали отказывать органы

Такое осложнение называют мультифокальным тромбозом почечных и селезеночных артерий.

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"Covid-19 оказывает специфическое влияние на организм. Он разрушает эндотелий - внутреннюю стельку кровеносных сосудов. Так, из-за сгущения крови образуются тромбы. Они же блокируют кровоснабжение в органы, приводя к постепенному прекращению их функций", - пояснили врачи.

Медики смогли приостановить развитие осложнения, мужчину уже выписали из больницы. Специалисты продолжат наблюдать его состояние.

16 декабря в Украине зафиксировали 8899 новых подтвержденных случаев коронавируса. Госпитализировали 2028 человек. Умерли 328 украинцев, поправились 21 650 человек.

Вчера 132 991 украинец вакцинировался против Covid-19. Первую дозу ввели 43 939 человек, полностью иммунизировано 89 038 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привили 14 269 057 человек, из них введена первая доза 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 735 628 человек.

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