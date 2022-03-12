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суббота, 12 марта 2022 13:54

На Луганщине пограничники захватили новые трофеи, а у оккупантов – 200-е

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  Одного из российских оккупантов взяли в плен. Фото: МВД
Одного из российских оккупантов взяли в плен. Фото: МВД

В Луганской области возведен отряд пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины изгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов.

Защитники уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у оккупантов есть потери в живой силе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.

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В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта.

  Українські воїни захопили нові трофеї. Фото: МВС
Українські воїни захопили нові трофеї. Фото: МВС

В Харькове взяли в плен диверсантов страны-агрессора. У них изъяли оружие и взрывчатку. Диверсанты имели задачу устроить взрывы военных и гражданских объектов Харькова.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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