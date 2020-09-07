На Луганщине ликвидировали еще один очаг горения

Спасатели ликвидировали пожары 3 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе. Фото: ДСНС

На Луганщине ликвидировали еще один очаг пожара, возникшего еще 4 сентября.

Об этом сообщает Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений ликвидирован. 7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежнике и лесного массива между селом Старый Айдар и селом Лобачево, которая возникла 4 сентября, ликвидировано", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели также ликвидировали пожара 3 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (село Лобачево, село Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября.

"По состоянию на 7 сентября открыт огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине ликвидировали масштабный пожар, который начался 2 сентября в лесном массиве вблизи поселка Воробьевка. В то же время, на месте все еще остаются 46 человек личного состава и 13 единиц техники.