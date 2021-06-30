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среда, 30 июня 2021 11:30

На лечение дочери украинского защитника не хватает 16 тыс. долларов

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Автор: Фото предоставлено Олегом Самойленко
  10-летняя Надежда Самойленко из Знаменки Кировоградской области находится в клинике Турции. На лечение саркомы Юинга не хватает около $16 тыс. Нужна помощь.
10-летняя Надежда Самойленко из Знаменки Кировоградской области находится в клинике Турции. На лечение саркомы Юинга не хватает около $16 тыс. Нужна помощь.

10-летняя Надежда Самойленко из Знаменки на Кировоградщине в клинике Турции борется с саркомой Юинга. На операцию и реабилитацию не хватает около $16 тыс.

"Все началось с апреля прошлого года. В доченьки начала болеть левая нога. Причины не нашли. А в октябре на спине Надежды появилась припухлость. После обнаружили саркому Юинга. Операцию делать было поздно. Нас взялась лечить клиника Стамбул", - рассказывает Gazeta.ua отец Олег Самойленко.

Воевал в составе 28-й бригады, имеет инвалидность. На лечение его дочери нужно около $250 тыс. Остается собрать около $16 тыс.

"Надя прошла 3 этапа лечения, 6 блоков химии, 25 облучений, 3 операции по удалению опухоли. Осталась трансплантация костного мозга. Для этого нужен препарат "Дифибратин". Без него пересадка уничтожит печень. Анализы в Нади очень даже не плохие. Принимаем все назначенные препараты. Биодобавками стараемся набрать вес. Делаем упражнения для ног. Наде пока трудно стоять, но она старается. Недавно прошла внеплановую химию. Врачи перестраховались, потому что дочь больше месяца была без лечения. Восстанавливалась после операции. 10 июля мы должны лечь в стерильный бокс для трансплантации. Надя там будет с женой в течение 40 дней. Можно сказать, что для Наденьки это будет второе рождение. Сейчас мы должны заплатить всю сумму. Нам осталось собрать около 16 тысяч долларов. Обращаемся к неравнодушным людям, просим у них помощи", - говорит Олег Самойленко.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7427 3289 0201 (Самойленко Елена Витальевна), ее контакты: 0 (99) 712 5056.
SAMOİLENKO OLENA IBAN: UA673052990000026202895388363.
Сбербанк России: 5336 6903 2929 3221 (Пичугин Александр Эдуардович, ALEKSANDR PICHUGIN, волонтер) +7 953 627 09 67- номер привязанный к карте.
PayPal: [email protected] (оформлен на Круглову Оксана Викторовна)

Автор: Любовь Стрилецкая
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