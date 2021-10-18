На крупнейших вокзалах страны развернут пункты тестирования против Covid-19

Пункты экспресс-тестирования будут на главных вокзалах страны / "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" обратилась в лаборатории с предложением развернуть пункты ПЦР-тестов на вокзалах.

Железнодорожники стремятся проводить экспресс диагностику пассажиров перед отправлением поездов. Ради этого "Укрзалізниця" обратилась к более чем 20 украинских лабораторий, чтобы развернули пункты тестирования на крупнейших вокзалах страны, сообщает государственное предприятие.

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По распоряжению правительства, во время межрегиональных путешествий пассажиры отныне должны показать документы о прохождении курса вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Среди главных требований в лаборатории, наличие соответствующих лицензий, возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 мин, доступ к предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Среди предложений, которые будут, "Укрзалізниця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.

С 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации или хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до посадки в поезд.