На крупнейших вокзалах страны развернут пункты тестирования против Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1737
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2826
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 972
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1143
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2997
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1872
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1206
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1998
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3996
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
15
5
4
3
27
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
&quot;Только не бейте энкаведистов&quot;: воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Видео
Все видео
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1350
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1476
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1026
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 819
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
понедельник, 18 октября 2021 19:30

На крупнейших вокзалах страны развернут пункты тестирования против Covid-19

  Комментировать
На крупнейших вокзалах страны развернут пункты тестирования против Covid-19
Пункты экспресс-тестирования будут на главных вокзалах страны / "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" обратилась в лаборатории с предложением развернуть пункты ПЦР-тестов на вокзалах.

Железнодорожники стремятся проводить экспресс диагностику пассажиров перед отправлением поездов. Ради этого "Укрзалізниця" обратилась к более чем 20 украинских лабораторий, чтобы развернули пункты тестирования на крупнейших вокзалах страны, сообщает государственное предприятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця вводит 19 новых поездов

По распоряжению правительства, во время межрегиональных путешествий пассажиры отныне должны показать документы о прохождении курса вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Среди главных требований в лаборатории, наличие соответствующих лицензий, возможность круглосуточной работы и выдачи результата с QR-кодом в течение 30 мин, доступ к предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Среди предложений, которые будут, "Укрзалізниця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.

С 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации или хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до посадки в поезд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На крупнейших вокзалах страны развернут пункты тестирования против Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Биполярное расстройство и украинская любовница: малоизвестные факты из жизни Жан-Клода Ван Дамма

Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли

Христианскую святыню до основания разрушили

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
15
 Просмотров: 20504
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 10197
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 4 Просмотров: 8622
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 7238
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 6192
Общество
За соблюдением карантина следить камеры видеофиксации
За соблюдением карантина следить камеры видеофиксации Просмотров: 9
Сеть супермаркетов Lidl прокомментировала свой выход на украинский рынок
Сеть супермаркетов Lidl прокомментировала свой выход на украинский рынок Просмотров: 576
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
 Просмотров: 324
Рада возьмется за отмену перевода часов
Рада возьмется за отмену перевода часов Просмотров: 468
В Украине могут отменить обязательную вакцинацию от Сovid-19
В Украине могут отменить обязательную вакцинацию от Сovid-19 Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
6
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
3
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
2
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
Голосов: 57284
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть