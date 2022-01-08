На Кипре обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм является гибридом Delta и Omicron. Фото: Reuters.

Новый штамм коронавируса является гибридом Delta и Omicron.

Об этом сообщает CNN.

Мутацию обнаружили на Кипре. Ее назвали Deltacron.

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По словам ученого Университета Кипра Леонтия Кострикис, Deltacron был идентифицирован в образцах положительных случаев жителей Кипра. Он имеет мутации и Delta, и Omicron.

Новій вид идентифицировали у 25 человек. 11 из них были госпитализированы.

Также ученый отметил, что еще рано говорить о том, есть ли новый штамм опаснее предыдущих.

Во Львовской области, в городе Сосновка, от коронавируса погибла целая семья. Заболели Covid-19 в декабре. Впоследствии все члены семьи попали в больницу, однако медикам не удалось спасти их. Люди до госпитализации некоторое время лечились дома.