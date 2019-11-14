На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ

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На Киевщине жители жилого комплекса "Чайка" из-за капризов застройщика страдают от холода. Об этом говорится в публикации "Стоп коррупции".

По данным издания, еще в прошлом году жители ЖК обратились к правозащитникам с жалобами на обслуживающую компанию, принадлежащем застройщику Алексею Кулагину. Компания завышала коммунальные платежи и занималась непрозрачным ценообразованием тарифов. Недовольные качеством услуг, жители создали ОСМД. В ответ Кулагин решил просто лишить людей отопления. Сейчас четыреста семей в новом ЖК в пригороде Киева стали заложниками искусственного "ледникового периода" - даже несмотря на уже оплачены заранее коммунальные услуги и действующий договор. сообщают "Українські новини".

Более того, вместо того, чтобы урегулировать конфликт, застройщик Кулагин начал публичную кампанию против ОСМД. Он созвал пресс-конференцию, во время которой нецензурно ругался в адрес людей, которые приобрели квартиры в его ЖК. Жителей на пресс-конференцию не пригласили.

Как отмечает член Нацсовета по созданию и обеспечению функционирования ОСМД при Минрегионе Алла Радивиловская, действия управляющего, выбранного в 2016 году, очевидно, противоправные: "Создавать ОСМД и предоставлять правлению возможность управлять домом через уставные органы - это непосредственные права жителей. Но господин Кулагин вообще это право считает своим несмотря на то, что люди купили квартиры".