На Киевщине умер водитель во время проверки документов патрульными

Бригаде скорой не удалось спасти жизнь водителя Фото: moz.gov.ua

На автодороге Киев - Харьков - Довжанский во время проверки документов полицейскими умер водитель автомобиля KIA. Происшествие произошло накануне - 18 августа. Экипаж остановил машину из-за нарушения правил дорожного движения, сообщают в пресс-службе патрульной полиции. В частности, из-за совершения обгона на перекрестке.

Во время проверки документов водительского удостоверения у него при себе не оказалось, однако мужчина заявил, что в машине есть другой документ, удостоверяющий личность.

После этого водитель направился к своей машине, чтобы получить его. Открыв заднюю дверь, он неожиданно упал на землю.

"Водитель направился к своему автомобилю, чтобы получить указанный документ, однако, открыв заднюю правую дверцу авто, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть. Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал "скорую". Однако, спасти мужчину не удалось, "скорая", которая прибыла на место констатировала смерть ", - рассказали полицейские.

По словам жены умершего водителя, мужчина имел хронические болезни сердца.

Департаментом патрульной полиции начато служебное расследование, на время которого патрульные экипажа отстранены от исполнения служебных обязанностей.

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Недавно в Тернопольской области погиб мужчина, которого водитель выгнал ночью из автобуса.