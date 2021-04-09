На Киевщине продолжили карантин

Карантин в Киевской области продлили. Фото: Facebook

В Киевской области карантин продлили до 23 апреля.

Такое решение приняли на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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Так, отдельным территориям Киевской области зависимо от эпидемсостояния рекомендуется:

- приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования;

- с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта и интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах;

- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%;

- приоритетное обслуживание в заведениях торговли с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красной зоны:

- запрещено работать заведениям питания, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учебным заведениям, кроме детсадов и первых классов в школах, спортзалам, рынкам;

- могут работать банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Столичный мэр предложил ограничить передвижения между регионами страны и усилить контроль за соблюдением строгих правил.