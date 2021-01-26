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вторник, 26 января 2021 01:11

На Киев надвигается снежный циклон

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На Киев надвигается снежный циклон
В Киеве обещают непогоду. Фото: Соцсети

Циклон с Балкан в середине недели принесет в Киев снег. Сильные осадки ожидаются в среду и в четверг.

"Циклон с Балкан принесет нам снег и, возможно, даже сильный снег. Вечером 27 января и ночью 28 января циклон набросает много снега", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

26 января погода в Украине будет ветреной и с осадками в виде дождей и мокрого снега.

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Морозы до -20 ... 30°C, которые были в этом месяце, могут вернуться еще раз к концу этой зимы.

"В феврале и даже в марте можно еще ожидать такие периоды погоды, когда на 2-3, максимум на 5 дней температурный фон будет снижаться к суровой зиме", - сообщили в Укргидрометцентре.

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