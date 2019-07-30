На канале NewsOne обнаружили нарушения

Проверку инициировали в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1" Фото: Еспресо.TV

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения при внеплановой проверке телеканала NewsOne.

Проверку инициировали в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1", пишет Украинская правда.

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовим проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, что будут применены санкции", - рассказал член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский.

Во время проверки исследовали высказывания в передачах, анонсировали телемост с российским телеканалом "Россия 1". Выявили ряд фактов, например, передачи, где украинский называли фашистами.

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Поэтому проверка выявила факты разжигания вражды на телеканале NewsOne. Результаты должны рассмотреть на одном из заседаний Нацсовета в ближайшие недели.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" на 12 июля совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука. 8 июля во зданием телеканала NewsOne активисты протестувалипроты телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия 24". Позднее 8 июля телеканал скасувавтелемарафон из-за угроз физической расправы. Генпрокуратура зарегистрировала производства о покушении на совершение государственной измены через предложение украинского телеканала NewsOne устроить так называемый телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24". По словам Луценко, следствие установило связь между каналом и российским ОАО "Промсвязьбанк", который финансирует и обслуживает государственный оборонный заказ России.