На избирательный округ в Покровск отправили спецназовцев

На избирательный округ № 50 в Покровск направили вертолет со спецназовцами. Фото: Facebook

В Покровск Донецкой области для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50 направили вертолет со спецназовцами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - говорится в сообщении.

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