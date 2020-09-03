На Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию

В Харьковской области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня. Фото: Facebook

В связи с пожарами на Харьковщине комиссия ТЭБ и ЧС области принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - отметил председатель.

2 сентября на территории Двуречанского района произошла масштабная лесной пожар. Из-за ветра огонь перекинулся на улицу в селе Воробьевка. Впоследствии спасатели сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 га, из них 100 га - верхового пожара. Поздно вечером стало известно, что огнем охвачено пол тысячи га лесов, горение происходит вокруг трех основных очагов, а село Воробьевка фактически уничтожено. Там сгорело 22 домовладения, более 50 человек эвакуированы, 33 остались без жилья.