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четверг, 03 сентября 2020 21:32

На Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию

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На Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию
В Харьковской области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня. Фото: Facebook

В связи с пожарами на Харьковщине комиссия ТЭБ и ЧС области принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер в Facebook.

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - отметил председатель.

2 сентября на территории Двуречанского района произошла масштабная лесной пожар. Из-за ветра огонь перекинулся на улицу в селе Воробьевка. Впоследствии спасатели сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 га, из них 100 га - верхового пожара. Поздно вечером стало известно, что огнем охвачено пол тысячи га лесов, горение происходит вокруг трех основных очагов, а село Воробьевка фактически уничтожено. Там сгорело 22 домовладения, более 50 человек эвакуированы, 33 остались без жилья.

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