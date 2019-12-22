На границе с Польшей образовались огромные очереди

Автор: pravda.com.ua На польско-украинской границе автомобили уже несколько дней стоят в километровых очередях

В воскресенье, 22 декабря, в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы сообщили о значительном осложнении движения на польско-украинской границе. Очереди начали образовываться из стороны Польши на въезде в Украину еще перед выходными.

Сейчас наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медыка", сообщает Zaxid.net.

Люди, которые пытаются заехать в Украину, сообщают, что автомобили уже несколько дней стоят в километровых очередях. Это и легковые авто, и грузовики.

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" очередь из легковых авто достигает 4 км, а грузовиков - 11 км. Похожая ситуация и на других пунктах пропуска с стороны Польши.

В очередях стоят не только водители, но и люди, которые хотят пересечь границу пешком. В единственном пешем пункте пропуска "Медыка - Шегини" очередь достигает более ста метров.

Пограничная служба Польши уверяет, что в очередях виноваты изменения в украинском законодательстве относительно ввоза подержанных авто.

"Ситуация не зависит от пограничной службы и вызвана, среди прочего, накоплением в подержанных автомобилей, которые были приобретены в ЕС для экспорта в Украину. Это результат изменений в украинских таможенных правилах в отношении транспортных средств, ввозимых из-за рубежа, которые вступят в силу с начала следующего года. Длительные сроки ожидания также связаны с изменениями в работе налоговых и таможенных служб Украины, которые вступили в силу 8 декабря этого года и непосредственно влияют на обслуживание приграничного движения с украинской стороны границы", - сообщила Пограничная служба Польши.

Украинские пограничники называют причиной такого накопления автомобилей приближение новогодних праздников.

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Сейчас пограничники работают в усиленном режиме. Как информирует ГНСУ, только за последние сутки через пункт пропуска "Шегини" проехали 2784 транспортных средства, через "Краковец" - 3366 единиц автотранспорта.