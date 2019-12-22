На границе с Польшей образовались огромные очереди

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1323
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 630
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1512
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 972
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1287
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1944
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2925
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 576
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2610
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Фото
Все фото
7
21
5
11
7
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Елка самого комфортного города Украины установила рекорд
Видео
Все видео
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Убийство Шеремета: спецназовцы заблокировали залу суда, где должны рассматривать апелляцию Кузьменко
Убийство Шеремета: спецназовцы заблокировали залу суда, где должны рассматривать апелляцию Кузьменко
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Интервью
1/5
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 999
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1287
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 612
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1242
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2880
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
22 декабря 2019
Просмотров: 27
В очікуванні Снігуроньки, яка торкнеться вустами щоки
На поверхні моїх спогадів про Новий рік лежить пелюстка ніжного поцілунку. Світло-рожева, майже біла. Такими були того грудневого дня Анині губи. ...
воскресенье, 22 декабря 2019 18:00

На границе с Польшей образовались огромные очереди

  Комментировать
Автор: pravda.com.ua
  На польско-украинской границе автомобили уже несколько дней стоят в километровых очередях
На польско-украинской границе автомобили уже несколько дней стоят в километровых очередях

В воскресенье, 22 декабря, в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы сообщили о значительном осложнении движения на польско-украинской границе. Очереди начали образовываться из стороны Польши на въезде в Украину еще перед выходными.

Сейчас наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медыка", сообщает Zaxid.net.
Люди, которые пытаются заехать в Украину, сообщают, что автомобили уже несколько дней стоят в километровых очередях. Это и легковые авто, и грузовики.

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" очередь из легковых авто достигает 4 км, а грузовиков - 11 км. Похожая ситуация и на других пунктах пропуска с стороны Польши.

В очередях стоят не только водители, но и люди, которые хотят пересечь границу пешком. В единственном пешем пункте пропуска "Медыка - Шегини" очередь достигает более ста метров.

Пограничная служба Польши уверяет, что в очередях виноваты изменения в украинском законодательстве относительно ввоза подержанных авто.

"Ситуация не зависит от пограничной службы и вызвана, среди прочего, накоплением в подержанных автомобилей, которые были приобретены в ЕС для экспорта в Украину. Это результат изменений в украинских таможенных правилах в отношении транспортных средств, ввозимых из-за рубежа, которые вступят в силу с начала следующего года. Длительные сроки ожидания также связаны с изменениями в работе налоговых и таможенных служб Украины, которые вступили в силу 8 декабря этого года и непосредственно влияют на обслуживание приграничного движения с украинской стороны границы", - сообщила Пограничная служба Польши.

Украинские пограничники называют причиной такого накопления автомобилей приближение новогодних праздников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной

Сейчас пограничники работают в усиленном режиме. Как информирует ГНСУ, только за последние сутки через пункт пропуска "Шегини" проехали 2784 транспортных средства, через "Краковец" - 3366 единиц автотранспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На границе с Польшей образовались огромные очереди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

"Ее крики доводили до крайней точки" - маніяк вбив 53 жінки

Для государственных финансов создали новую структуру

Немец облучил руку жены

"Мы вступили в эпоху Мерседес"

На Рождественской ярмарке во Львове прогремели взрывы

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 202790
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 1 Просмотров: 8109
Доллар побил очередной рекорд
Доллар побил очередной рекорд Просмотров: 5319
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
6
 Просмотров: 3969
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
 Просмотров: 3861
Общество
Солнечное затмение 26 декабря: как оно повлияет на Украину
Солнечное затмение 26 декабря: как оно повлияет на Украину
 Просмотров: 333
Ветер и дождь - какая погода будет завтра
Ветер и дождь - какая погода будет завтра Просмотров: 126
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
 Просмотров: 243
Задержали таможенников, которые нанесли ущерб на 2 млн грн
Задержали таможенников, которые нанесли ущерб на 2 млн грн Просмотров: 297
В интернете высмеяли заявления российских пропагандистов по поводу газа
В интернете высмеяли заявления российских пропагандистов по поводу газа Просмотров: 783
Больше всего комментируют
2
Украина приобретет американские вертолеты "Apache"
2
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
1
"Общество раскололось после выборов, его надо сшивать" - Пекарь
1
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
1
Вакарчук написал законопроект, по которому Медведчуку и Ко может светить тюрьма
Голосов: 47717
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua