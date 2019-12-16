Показали уникальные договоры между Польшей и Украиной

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16 декабря в Виннице открыли выставку, посвященную 100-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей в 1919-1920 годах. Выставка состоит из шести стендов. Каждый из них открывает те страницы дипломатических представительств Украины и Польши, которые принадлежали конкретному этапу своего существования в Киеве, Одессе, Варшаве и Гданьске.

"Для Украины и для Польши 1919 год был периодом испытания, борьбы за независимость и отстаивание своей государственности. Инициатива создания дипломатических отношений, создания представительства в Киеве принадлежала Польской стороне, но первое консульство было открыто в Одессе. Здесь есть первые документы, которые предоставлялись тогдашним дипломатам, – говорит директор Научного общества истории дипломатии и международных отношений Ирина Матяш. - Консульства, в частности, содержались за счет собственных средств дипломатов"

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Здесь можно увидеть тайный военный договор между Симоном Петлюрой и Йозефом Пилсудским, который ранее нигде не публиковался.

"Польские консульства также содержались за счет дипломатов. Это были трудные времена. Но все понимали, что такие представительства нужно открывать по всему миру. Для молодых государств было крайне важно донести свою позицию за рубежом. И поэтому мы можем прочитать те документы, которые здесь представлены. Выставка интересна не фотографиями, а своей содержательностью. Большинство документов, которые здесь презентованы, очень редки и важны", - говорит генеральный консул в Виннице Дамиан Цярцинский.

Несколько дней назад эту же выставку презентовали в городах Польши. Отдельным вопросом украинско-польских отношений указанного периода является военное сотрудничество, подробно освещена в опубликованных архивных материалах.