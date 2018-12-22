На границах с Польшей образовались очереди

С украинской стороны для пропуска авто спланировали дополнительные резервы. Фото: znaj.ua

На границе Украины с Польшей происходит критическое скопление автомобилей.

"Предупреждаем путешествующих о значительное скопление транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда в Украину. Больше всего автомобилей и автобусов ждут оформления перед пунктами пропуска" Краковец-Корчева "," Шегини-Медика "и" Грушев-Будомеж ". В подавляющем большинстве возвращаются домой на период зимнего уикенда наши граждане, которые работают и учатся за границей или выезжали перед праздниками в личных целях ", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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С украинской стороны для пропуска авто спланировали дополнительные резервы. Также наладили взаимодействие со всеми контрольными службами в пунктах пропуска, постоянно проводят рабочие встречи с польскими коллегами по ускорению контрольных операций.

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