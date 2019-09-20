На футбольном матче вывесили баннер с призывом к Зеленскому

На матче "Динамо" - "Мальме" активисты вывесили баннер с вопросом к Зеленского о Гандзюк. Фото: rbc.ua

На вчерашнем матче "Динамо" - "Мальме" активисты вывесили баннер с призывом к Владимиру Зеленскому.

На нем было написано: "Зеленский, когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме?", "Заказчики убийства Гандзюк уже год на свободе", пишут в facebook.com/gandziukgate.

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"Мы спрашивали у Петра Порошенко. Он нас не слышал. Теперь мы спрашиваем у Владимира Зеленского. СБУ и ГПУ наконец получили новых руководителей. Получат ли теперь заказчики убийства Кати Гандзюк приговоры? Ведь мы не слезем", - говорится в сообщении.

С бывшим помощником народного депутата Игорем Павловским следствие заключило соглашение по делу об убийстве активистки 33-летней Екатерины Гандзюк. Также Верховный суд изменил подсудность дела. Его будет рассматривать Приморский суд Одессы.