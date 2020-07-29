На Донбассе появятся новые пункты пропуска

В городе Золотое и Счастье новые КПВВ откроют уже через 4 месяца. Фото: Reuters

На линии разграничения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей планируется открыть новые контрольные пункты въезда и выезда.

Новые КПВВ должны появиться уже через четыре месяца в городах Золотое и Счастье в Луганской области. Об этом в среду, 29 июля, сообщило Министерство реинтеграции неподконтрольных территорий.

Как отмечается, на подконтрольной правительству Украины территории вблизи Золотого уже построили комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.

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Кроме цого, в ближайшее время межведомственная рабочая группа должна определить места обустройства режимной и сервисной территорий для КПВВ вблизи Счастье.

"На КПВВ планируют открыть аптечный пункт, мобильный центр по предоставлению административных услуг, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан", - рассказал первый заместитель министра по вопросам реинтеграции Ростислав Замлинский.

На автобусной остановке у КПВВ Новотроицкое уже несколько недель живут люди, которых боевики не пропускают на оккупированную часть Донбасса. Причину отказа оккупанты не объясняют. Всего у КПВВ остаются 9 граждан, среди них - пожилые люди и больные.