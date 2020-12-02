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среда, 02 декабря 2020 04:44

На Донбассе нашли новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы

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На Донбассе нашли новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы
Р-330Ж "Житель" нашли на Донбассе. Фото: Военный обзор

Беспилотник Миссии ОБСЕ обнаружил новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

Он был размещен на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса за 5 км от российской границы, говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

28 ноября в 23:29 ориентировочно за 5 км от границы с Россией БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель".

В СММ сообщили, что свобода передвижения Миссии и в дальнейшем ограничивалась на оккупированной территории.

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Напомним, Совет национальной безопасности и обороны готовит заседание по вопросам Донбасса. Будут ли обсуждать "вопрос Б", то есть введение миротворцев на оккупированных территориях, не говорится.

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