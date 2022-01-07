На Донбассе боевики продолжают обстреливать украинских военных

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: Slovoidilo

На Донбассе за прошедшие сутки боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В сторону Луганского окупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Двое боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых ЛНР и ДНР заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Следствие установило, что в 2014 году два гражданина Украины присоединились к рядам террористических организаций.