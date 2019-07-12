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пятница, 12 июля 2019 05:24

На Донбассе боевики обстреляли село Чермалык: погиб мирный житель

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На Донбассе боевики обстреляли село Чермалык: погиб мирный житель
На Донбассе погиб мирный житель. Фото: Сегодня

Вследствие артиллерийского обстрела оккупантами села Чермалык получил ранения, а затем умер местный житель. Вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Сразу после обстрела военные медики одной из частей Операции Объединенных сил оказали пострадавшему мужчине необходимую медицинскую помощь и провели его эвакуацию, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Пострадавшего жителя поселка срочно доставили в медпункт с помощью санитарного транспорта в сопровождении санитарного инструктора. Однако впоследствии, к сожалению, от полученных травм мужчина все же умер.

Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирных жителях украинского населенного пункта! - говорится в сообщении.

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В последнее время на Донбассе участились враждебные обстрелы со стороны оккупационных войск РФ. Так, 10 июля враг аж 42 раза обстреляли позиции украинских военных Боевики усилили обстрелы на Донбассе: есть жертвы и много раненых. Однако воины ВСУ продолжают решительно отвечать на любую атаку оккупантов, которые все чаще применяют вооружение запрещенное минскими соглашениями. Украинские защитники надежно контролируют оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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