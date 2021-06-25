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пятница, 25 июня 2021 04:15

На должности вернули таможенников, отстраненных за коррупцию

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На должности вернули таможенников, отстраненных за коррупцию
На Львовщине вернули на должности таможенников-коррупционеров. Фото: Гостаможслужба

На Львовщине вернулись на должности 46 работников Галицкой таможни. Они были отстранены от работы в начале апреля этого года из-за возможной причастности к коррупции и контрабанде.

В рамках объявленной СНБО борьбе с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранены от должностей.

Наибольшее количество отстраненных таможенников из всех таможен в Украине было именно на Галицкой таможни - 46. Это, в частности, работники таможенного поста "Яворов" - 30 человек, МП "Мостиска" - 14 и по одному работнику с МП "Смильныця" и "Рава Русская".

По итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных работников различных таможен Украины закрыты из-за отсутствия в их действиях нарушений, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

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Соответственно, работники таможен вернулись на свои должности.

Правоохранители 15 июня разоблачили служащих Галицкой таможни на систематических взятках: двух сотрудников пункта пропуска "Шегини" задержали.

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