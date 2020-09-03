На Днепропетровщине при ликвидации пожара обнаружили труп

На расстоянии 10 метров от горящей машины обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Фото: ДСНС

Во время ликвидации пожара на открытой территории в Царичанском районе Днепропетровской области спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Об этом сообщает пресс служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области.

"3 сентября в 12:08 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи улицы Степной поселка Могилев Царичанского района", - говорится в сообщении.

Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что горит сухая трава недалеко от местной дороги.

"В первые секунды ликвидации пожара, пожарные заметили в зарослях горящий автомобиль Dacia Logan. Огонь охватил все транспортное средство. Площадь возгорания сухой травы составила 0.3 га, а площадь горящего транспортного средства составила 5 кв. Во время ликвидации пожара, чрезвычайники, на расстоянии 10 метров от горящей машины обнаружили тело мужчины 1941 года, без признаков жизни ", - отмечается в сообщении.

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Как информируют в ДСНС, в 12:35 пожар был локализован и ликвидирован в 13:22.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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