На День Святого Валентина поженились более 400 пар - Минюст

Поженились быльше 400 пар. Фото: Сегодня

426 новых семей появились 14 февраля в Украине.

102 пары решили не ждать установленного срока и жениться по ускоренной процедуре в рамках проекта "Брак в сутки", сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

Было зарегистрировано 10 браков с иностранцами.

Больше всего свидетельств о браке в День святого Валентина выдали в Винницкой и Хмельницкой областях – 53 и 41 соответственно.

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День святого Валентина (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский