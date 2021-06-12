На что потратят помощь Украине от Пентагона

Помощь потратят на охрану государственности. Фото: Reuters

Вторую часть безопасностной помощи Украине от Минобороны США направят на обеспечение территориальной целостности Украины и углубление связей с НАТО.

"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы", - сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Lb.

За средства пополнят арсеналы противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых. Потратят средства на подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей воздушных сил.

Таран сказал о развитии диалога на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США. Назвал это залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических стремлений Украины.

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"Партнеры по США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной устойчивости. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на $2,5 млрд", - добавил министр.

Министерство обороны США 11 июня обнародовало пресс-релиз, в котором объявило о новом пакете помощи Украине в $150 млн. А вместе с тем и пояснил, что именно этот пакет содержит.