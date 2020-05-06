На Буковине зафиксировали больше случаев выздоровления, чем инфицирования

В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 697. Фото: www.shutterstock.com

За сутки в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 37 человек. В то же время 42 пациента выздоровели от Covid-19.

"К большому сожалению, имеем за эти сутки еще двух буковинцев, которые умерли. И 42 человек выздоровели. Поэтому общее количество людей, которые выздоровели, уже достигло 217 человек. Я очень надеюсь, что мы сможем перегнать негативные показатели и количество людей, которые выздоровели за какую-то неделю уже будет преобладать", - сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Осачук отметил, что на вечер 5 мая в Черновицкой области - 1985 случаев коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смягчение карантина: что заработает с 11 мая

В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 697. За минувшие сутки заболели 366 человек. С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 316 человек, выздоровели - 1875 пациентов.