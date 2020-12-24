На Буковине прихожане решили праздновать Рождество 25 декабря

По мнению священнослужителя празднования именно в этот день является и политическим шагом. Фото: pixabay

На Буковине церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии УГКЦ в этом году впервые будут отмечать Рождество 25 декабря согласно григорианскому календарю.

Инициировал такие изменения священник Василий (Гасинец), а также верующие прихода, сообщает РИСУ.

"Мои прихожане еще в прошлом году подходили ко мне с инициативой празднования Рождества по новому стилю. Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг. И это правильно так делать, когда инициатива исходит от самих прихожан. Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, четко озвучил позицию УГКЦ по празднованию Рождества 25 декабря: инициатива должна идти от мирян. Так же высказался и глава ПЦУ Епифаний", - отметил отец Василий.

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Также по мнению священнослужителя празднования именно в этот день является и политическим шагом.

"Чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим Папой и оторваться от России. Конечно, 7 января у нас тоже будет Рождественская служба, потому что люди должны привыкать постепенно, к тому же, старшим людям изменение даты Рождества дается не так просто, как людям моложе. Но начиная с этого года, акцент будем делать на 25 декабря", - рассказал он.

Православная церковь Украины перейдет на празднование Рождества 25 декабря только тогда, когда этого захотят прихожане. Предстоятель ПЦУ отметил: пока что нет переходного периода, чтобы определиться с единой датой празднования Рождества в Украине.