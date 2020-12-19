Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря. Фото: telegraf.com.ua

Православная церковь Украины перейдет на празднование Рождества 25 декабря только тогда, когда этого захотят прихожане.

"Мы знаем четкую социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще одно раскол", - пояснил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода.

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Предстоятель ПЦУ отметил, что пока нет переходного периода, чтобы определиться с единой датой празднования Рождества в Украине.

"Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - ответил Епифаний.

На украинцев ожидают выходные на новогодние и рождественские праздники - 3 дня подряд в конце декабря и 2 длинных уикенда в начале января. 1-й выходной будет в пятницу, 25 декабря - верующие празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Этот день уже в 4 раз будет выходным в Украине, а рабочий день накануне предлагают сделать коротким. 1-й день нового 2021 года тоже будет выходным, поэтому украинцы смогут отдохнуть 3 дня подряд, с 1 января пятницы до 3 воскресенья. Рабочий день накануне предлагают сделать коротким.