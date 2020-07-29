На Буковине коронавирусом переболели более 4 тыс. человек

От коронавируса выздоровели 4279 жителей Буковины.

За минувшие сутки вылечились 109 больных. Также 28 июля коронавирус диагностировали у 59 буковинцев. Для этого лабораторно исследовали 470 образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

От осложнений заболевания умерли 216 человек.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5751 человека", - написал глава ОГА.

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За сутки 27 июля в Украине диагноз Covid-19 подтвердился у 919 человек, выздоровели 622 человека, но 13 больных коронавирусом умерли.

Всего за время пандемии на Covid-19 в Украине заболели 66575 человек, из них 36 744 выздоровели, а 1629 больных умерли. Сейчас болеют 28 202 человека.