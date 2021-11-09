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На благотворительном вечере ко Дню памяти жертв Голодомора во Львовской опере будет звучать симфония Густава Малера

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На благотворительном вечере ко Дню памяти жертв Голодомора во Львовской опере будет звучать симфония Густава Малера
Фото: Музей Голодомора

Во Львове 20 ноября проведут художественный вечер "Погибшее - воскреснет" для благотворителей основной экспозиции столичного Музея Голодомора.

"Ко Дню памяти жертв Голодомора во Львовской опере будет звучать жизнеутверждающая и лирическая симфония №2 "Воскресение" Густава Малера. Впервые хор и оркестр Львовской национальной оперы исполнят это монументальное музыкальное произведение о жизни, стоящей выше смерти .Сам Густав Малер говорил о своем творчестве так: "Мои симфонии - это события, которые произойдут в будущем". Музыкальная концепция Второй симфонии – это определенное пророчество, дающее надежду на возрождение и возобновление необратимого", – сообщает пресс-служба Музея Голодомора.

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На Люцернском фестивале, одном из самых известных в мире фестивалей академической музыки, эта симфония была блестяще исполнена оркестром фестиваля под руководством дирижера Клаудио Аббадо: "В этом музыкальном опусе композитор смелого размышляет над самым острым вопросом – жизни и смерти. Темы, которые тревожили молодого художника, наделенного гениальной интуицией, являются тонкими и весомыми одновременно. Читаем в его письмах: "Зачем ты жил? Зачем ты страдал? Тот, в чьей жизни хоть раз звучал этот вопрос – должен дать на него ответ".

Музей Голодомора приглашает стать участником благотворительного вечера и присоединиться к кампании по созданию основной экспозиции Музея Голодомора.

Национальный музей Голодомора-геноцида был открыт в Киеве в августе 2009 года. Первая очередь построена в 2008-2010 годах. В 2010-ом строительство было временно приостановлено из-за политической позиции тогдашней власти.

После Революции достоинства возобновили строительство полноценного современного музейного комплекса. Его планируют открыть в 2023-ом к 90-й годовщине Голодомора.

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