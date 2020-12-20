На балконе многоэтажки поселились более 500 летучих мышей

В Днепре с балкона квартиры изъяли более 500 летучих мышей.

Происшествие случилось в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова, сообщает пресс служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Так, звуки летучих мышей жители квартиры услышали под обшивкой балкона. На месте специалисты ДСНС демонтировали утеплительную обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей. Они отловили более 500 крыланов. Затем поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать.

Летучих мышей передали волонтеру из центра реабилитации, расположенный в городе Харьков.

Центр реабилитации рукокрылых в Харькове отпустил на волю одновременно более тысячи летучих мышей. Шестой по счету выпуск животных стал рекордным по количеству.