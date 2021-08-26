На 8 Марта году будем отдыхать четыре дня - решение правительства

Объявили перенос праздничных дней в 2022 году. Фото: profpressa.com

Во время заседания 26 августа Кабинет министров Украины принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году.

Как сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Министерства экономики Украины, это сделали "с целью создания благоприятных условий для рационального использования рабочего времени и праздничных дней".

Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:

- понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

- понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина заплатит $1800 штрафа, ибо не давал женщинам выходные

"Таким переносом создадим благоприятные условия для праздников и отдыха в течение четырех дней подряд. Решение правительства не приведет к установлению рабочих дней шести дней подряд, к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и тому подобное. Зато работники смогут заблаговременно планировать отдых", - отметили в распоряжении.

Проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2022 году" Кабмин подготовил 16 июля. Приняли решение на заседании правительства в четверг, 26 августа.