На 26 BookForum приедут авторы из 30 стран

С 18 сентября во Львове начнется книжный форум. Фото: BookForum

18-22 сентября во Львове пройдет ежегодный 26 BookForum.

На книжный форум прибудут авторы из более 30 стран мира. Среди них соучредитель Нью-Йоркской группы Юрий Тарнавский, обладательница литературной премии ЕС Лидия Димковская, финалистка Пулитцеровской премии Элиф Батуман, авторы Януш Леон Вишневский, Лукаш Орбитовский, Радослав Сикора, Войцех Ягельский.

Почетными гостями будут современный азербайджанский писатель и журналист Эльчин Сафарли и индийская эко-феминистская писательница Арундати Рой.

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Всего участниками программы 26 BookForum стали 1000 авторов, иллюстраторов, переводчиков, культурных менеджеров, общественных деятелей и журналистов.

Во Львов снова посетит аргентинский дирижер Рамиро Ариста. 15 сентября вместе с академическим симфоническим оркестром Львовской национальной филармонии он представит новую программу под названием Romanian Rhapsody & Tango.