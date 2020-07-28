МЗ определилось с датой начала работы детских лагерей

Детские лагеря начнут работать с 1 августа, но есть условия. Фото: pixabay

1 августа в Украине заработают детские лагеря.

Учреждения смогут работать, если регион находится в зеленой и желтой зонах, а не оранжевой и красной, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее решили, что области в Украине поделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

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Зеленая зона - нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно соблюдать социальную дистанцию, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров.

Желтая зона - это "буферная зона", которая является как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Красная зона - это критическая, в которой закрывается все, как было в марте-апреле на территории всего государства.

Существуют показатели МЗ - уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тисяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости. Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд растет хотя бы один из этих показателей.

К ослаблению карантина на 27 июля в Украине не готовы 6 областей. По сравнению со вчерашним днем, список покинули 3 региона, сообщает Минздрав.