МЗ обновило список регионов, которые не готовы к карантинным послаблениям

8 областей и город Киев не могут ослаблять карантин. Фото: pixabay

8 областей и город Киев на 9 августа не готовы ослабить карантин.

Они не отвечают необходимым критериям для этого, сообщает Минздрав.

Пока не готовы к смягчению карантина город Киев, а также Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Ровенская, Львовская, Харьковская, Черновицкая области.

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По АР Крым и Севастополю данные отсутствуют.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса. За прошлые сутки было 1489 инфицированных. Всего с начала эпидемии обнаружили 80 949 случаев инфицирования.