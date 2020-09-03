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четверг, 03 сентября 2020 20:47

Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука - "Правый сектор"

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  "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном" - Тарасенко. Фото: ukrinform.ua
"Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном" - Тарасенко. Фото: ukrinform.ua

"Правый сектор" идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко. Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.

"Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевского, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги - это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и патио Шария, которая откровенно пророссийской", - подчеркнул Тарасенко .

Кроме этого он подчеркнул, что "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном". А также противостоять олигархическим партиям, которым, по мнению Тарасенко является "Европейская солидарность".

  "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном" - Тарасенко. Фото: ukrinform.ua
"Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном" - Тарасенко. Фото: ukrinform.ua

"Кроме столицы, наше действие и противодействие этим врагам будет происходить по всей Украине. Мы решили взять для себя несколько ключевых регионов, кроме Киева, это Тернопольщина, Львовщина, Сумщина, Полтавщина и Киевщина ", - заявил лидер ПС.

Также Тарасенко представил лидеров списка "Правого сектора" в Киеве - руководителя ветеранской службы и представителя ДУК ПС Диану Виноградову, голову столичной ячейки ПС Юрия Гуренко и руководителя охранной компании "Охрана ПС" Станислава Мисловича.

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