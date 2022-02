"Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео

В Украине четвертый день идет война с Россией. За это время погибли 16 детей. Оккупанты уже атакуют мирное население - обстреливают жилые районы. Украинские дети записали видео с призывами остановить войну.

Gazeta.ua собрала эмоциональные записи с обращением украинских детей.

Юные игроки футбольных команд со всей Украины записали видео с призывом остановить войну. Ребята говорят, что хотят играть футбол в мирной стране, быть счастливыми в своем городе, учить украинскую историю, хотят жить в своем доме, проводить время в месте, где люди улыбаются". Завершают видео со слоганом: "Украинские дети против войны".

Украинские старшеклассники на шести языках умоляют мир остановить войну.

Видео дети записали во время звучания сирены. Свое обращение озвучили на украинском, русском, английском, немецком, французском, испанском языках.

"Мы хотим мирно учиться и жить! Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну!" - говорится в сообщении.

Ukrainian high school students are begging the World for help! 🙏🇺🇦💔

Українські старшокласники благають Світ про допомогу!🙏🇺🇦💔#SaveUkraine #StopRussianAgression #StandWithUkraine #FreeUkraine #UkraineUnderAttack #Ukrainianteens #StopTheWarInUkraine pic.twitter.com/nJeOPPuvRs