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воскресенье, 27 февраля 2022 22:54

"Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну! - дети записывают трепетные видео
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В Украине четвертый день идет война с Россией. За это время погибли 16 детей. Оккупанты уже атакуют мирное население - обстреливают жилые районы. Украинские дети записали видео с призывами остановить войну.

Gazeta.ua собрала эмоциональные записи с обращением украинских детей.

Юные игроки футбольных команд со всей Украины записали видео с призывом остановить войну. Ребята говорят, что хотят играть футбол в мирной стране, быть счастливыми в своем городе, учить украинскую историю, хотят жить в своем доме, проводить время в месте, где люди улыбаются". Завершают видео со слоганом: "Украинские дети против войны".

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Публикация от 𝐌𝐚𝐜т𝐞р 𝐌яч𝐚 ⚽ 𝐔-𝟏𝟒 (@mb_u14)

Украинские старшеклассники на шести языках умоляют мир остановить войну.

Видео дети записали во время звучания сирены. Свое обращение озвучили на украинском, русском, английском, немецком, французском, испанском языках.

"Мы хотим мирно учиться и жить! Мы не хотим бояться. Пожалуйста, остановите войну!" - говорится в сообщении.

Журналист Игорь Мосийчук опубликовал видео на Facebok с подписью "Ничего, просто дети просят Путина и россиян прекратить войну на территории Украины.

Держитесь, малыши".

На записи дети поочередно просят остановить войну, требуют вывести русские войска. Девочка на видео спрашивает у россиян, зачем им эта война? Мы хотим мирно жить. Другая девочка с братиком-младенцем на руках говорит: "Боже, спаси и сохрани Украину".

Пользователь Оксана Пяташ опубликовала видео, на котором девочка читает стихотворение Николая Уманца "Нам не нужно войны". Подписала хештегами "нет войне", "дети против войны".

Нам не нужно войны, не надо -
Мы за покой и мир на Земле,
Чтобы не коршуны в чистом небе,
А космические плыли корабли,
Чтобы счастливо росли дети
И не видели ужаса войны,
Чтобы зловещий военный ветер
Был развеян ветром весны.

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Публикация от 🌱𝙍𝙊𝙆𝙎𝙊𝙇𝘼𝙉𝘼🌱 (@roksolana.piatash)

В Instagram группа кастингов для детей выставила видео из обращения к россиянам и призывом прекратить стрелять. Просят, чтобы оккупанты вернулись домой. Девочка зачитала Псалом Давида.

Видео подписали по-русски и по-английски - для тех, кто считает, что в Украине нет войны, для тех, кто хочет знать, что происходит. Пусть пришедшие посмотрят в эти глаза! Мы запускаем флешмоб! Дети Украины умоляют о мире! На видео девочка говорит: "Украина – наша родина". Прекращайте стрелять и возвращайтесь домой.

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Публикация от ✮ ДЕТСКИЕ КАСТИНГИ КИЕВ ✮ (@kidscastua)

Девочка под звуки гимна записала обращение. В котором рассказала, что мы искренне любим свою страну, и мы никогда не отдадим ее. Завершила фразу лозунгом "Слава Украине". А потом перешла на русский с просьбой забрать самолеты, оружие, танки. Окончила фразу "Русские корабли, идите нафиг".

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Публикация от Виктория Малина (@sv_malina_sv)

Девочка с виду 6 лет записала обращение к Владимиру Путину, чтобы тот отозвал свои войска. Видео за 2 дня набрало 11 тысяч просмотров.

Пользователь под никнеймом iuliatkachuk0707 опубликовала в Instagram видео, на котором девочка обращается к Владимиру Путину, что с призывом не надо нас спасать, мы хотим жить в Украине. Оставьте нас в покое.

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Публикация от Юля Ткачук (@iuliatkachuk0707)

Мальчик обращается по-русски к россиянам, что Украина – это наша родина. Не стреляйте, уходите к себе домой. И зачитал молитву "Отче наш".

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Публикация от ⚡Глобин Лука⚡ (@globin.lyka_official)

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Украинские звезды вместе со своими детьми также призывают остановить войну

Танцовщица Илона Гвоздева записала короткое видео с сыном на руках со словами: "Сыночек, скажи – Путин, пака".

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Певица Онучка написала пост в Instagram и выставила фото с сыном.
"Вам не хватит духа преодолеть нас. Со станцией – вы не справитесь, не хватит клепки. За нами правда, вера, Бог, мир. Вы тупо оправляетесь от нашего сопротивления. Дальше больше! И ночь выстоим. И утро. А все тупо молчащие русские "деятели" - все вернется. Мы дома. Под обстрелами. Я не буду убегать! Руками разорву, сколько станет сил! До утра!"

Співачка Онука з сином у соцмережах опублікувала звернення до росіян, що їм нас ніколи не завоювати.
Фото: Instagram

Украинские знаменитости рассказали в соцсетях о страшных событиях в стране во время нападения России. Так они стараются всему миру показать правду о войне.

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