"Мы истощены" - мать умоляет спасти сына

Автор: Фото предоставлено Валентиной Ярошенко 24-летний Антон Михайлюк из города Помошная Кировоградской области лечит лимфому Ходжкина. После пересадки костного мозга требует сложной реабилитации. Родные просят помощи.

24-летний Антон Михайлюк из города Помошная Кировоградской области лечит лимфому Ходжкина. Заболевание обнаружили 2017 года. Он перенес лучевую терапию, 40 курсов химио- и иммунотерапии. В клинике Турции ему провели трансплантацию костного мозга. На реабилитацию нужна помощь.



"До болезни сын работал на железной дороге оператором путеизмерительной тележки. В октябре 2017 года в него обнаружили лимфому Ходжкина, - рассказала Gazeta.ua мать Валентина Ярошенко. - Антон прошел длительную и изнурительную лучевую терапию. Перенес более 40 курсов химио- и иммунотерапии. Перед трансплантацией костного мозга было 11 курсов противорецидивного лечения. Эти расходы полностью легли на плечи семьи. Впоследствии мы вынуждены были обратиться и к неравнодушным людям. Последние четыре месяца находимся в турецкой клинике Медикал Парк. Здесь в апреле Антону сделали пересадку костного мозга от младшего брата. Теперь длительное время нужно оставаться под наблюдением врачей. Поскольку необходима достаточно сложная реабилитация. За почти четыре года активного лечения мы истощены физически, морально и материально. В периоды полного отчаяния и страха нам помогала молитва. Снова хочу обратиться к неравнодушным людям с просьбой о посильной финансовой поддержке на реабилитацию сына. Будем благодарны за каждую гривну помощи".

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 4149 4991 4131 4888 (Михайлюк Антон Андреевич) или Сбербанка: 5167 8030 5220 7540 (Ярошенко Валентина Ивановна).