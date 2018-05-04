"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой

Автор: Андрій Жигайло Так выглядит бывший монастырь Бернандинив в апреле 2018 года. 50 лет здесь была колония строгого режима

В Украине есть 3 старинных монастырей бернардинцев, которые превратились в тюрьмы. Один из них расположен в Изяславе Хмельницкой области, второй в райцентре Бережаны на Тернопольщине. Трагическую историю имеет 399-летний монастырь в поселке Жвирка Сокальского района Львовщины - он трижды был под осадой, четыре раза горел, а последние 50 лет здесь действовала колония строгого режима.

На левом берегу Западного Буга в поселке Жвирка Сокалського района Львовщины высятся развалины бывшего монастыря ордена бернардинцев.

Монастырский комплекс возвели в 1604-1619 годах. Его окружали каменные трехметровые стены и воды Буга. В подземелье была библиотека, склад и крипта для захоронений монахов.

Монастырь возвели в пойме реки на болотных почвах. Для укрепления фундамента монахи забивали в глубокие рвы ольховые сваи, засыпали их шлаком и негашеной известью.

Комплекс был крепостью, которую на протяжении XVII века никто не смог взять. Окруженный рекой и двумя рядами оборонительных стен.

"Костел имеет четыре этажа под землей. Соединенный с городом Сокаль на правом берегу Буга подземными тоннелями. Была легенда, что их построили, чтобы бернардинцы встречались с монахинями-кларисками из женского монастыря, что на правом берегу", - рассказывает Василий Львович с музея "Сокальщина".

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Автор: haydamak.livejournal.com Монастырь бернардинцев в начале XX века с высоты птичьего полета

Монастырь был местом паломничества - здесь хранилась чудотворная икона Сокальской божьей матери - точная копия Ченстоховской Божьей Матери.

Была легенда, что подземные тоннели построили, чтобы бернардинцы встречались с монахинями-кларисками

Комплекс в своей истории трижды горел. 25 мая 1843 сгорел костел с чудотворной Иконой Богородицы. Во время бури 6 марта 1858 года молния дважды ударила в костел. 28 мая 1870-го по неосторожности конюха костел сгорел вместе с башней и крышей келий. Во время Первой мировой войны были разрушены ворот монастыря и стены.

Монахи покинули комплекс в 1951 году вслед за Польско властью.

Автор: Жвиркивский поселковый совет Богдан Хмельницкий на иконе в бывшем монастыре. По легенде гетман молился перед иконой Сокальской Богоматери в 1648 году

"Сначала в монастыре открыли дом инвалидов. А в 1958 году переформатировали в тюрьму строгого режима. Рвы закопали, сделали дамбу, чтобы вода из реки не подходила к стенам. Зэки вырыли несколько озер вокруг тюрьмы", - рассказывает Василий Львович.

Исправительная колония открылась 26 февраля 1958 года, ее первое название п/я ЯА-128/47. Это было заведение с максимальным уровнем безопасности - одна из 9 таких учреждений в Украине. Камеры разместили в кельях, где когда-то жили монахи. Костел превратился в столовую, потом на склад.

Поставили 4 барака и цеха для работы. За территорией тюрьмы построили военную часть и административный корпус.

"В советское время здесь держали особо опасных рецидивистов. Когда появился пожизненный срок вместо расстрела, нас сделали колонией для пожизненных. Сюда эпатировали из Украины и Молдовы", - рассказывает бывший работник тюрьмы Владимир. - "Когда Союз развалился, молдаване забрали своих заключенных. Остались только украинцы. Здесь сидело до 1,2 тыс. зэков. Работало около 300 человек. Два автобуса ежедневно в Сокаль возили работников на обед".

Автор: Андрей Жигайло Сокальская тюрьма была известна на всю Галичину. Легально здесь изготавливали сельскохозяйственную технику. Нелегально - золото, кованые мелочи

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В цехах изготавливали колючую проволоку, свеклорезки, кормозапарники, зерноизмельчители, бороны. Тюрьма подписала договора о сотрудничестве с 25 предприятиями в Украине. Пожизненники шили рукавицы, делали авоськи. Также занимались ковкой металла - делали ограждения, детали к шахтным машинам и плели металлические сетки. Бетонный цех изготавливал шлакоблоки и перекрытия. Кроме заключенных, в цехах работали и вольнонаемные.

Дважды из тюрьмы бежали заключенные. Один спрятался в автомобиле, который выезжал с территории. Его заметили. Второй случай - мужчина вылез через подвал. Беглеца задержали в селе Комарин у границы с Польшей.

"Здесь авторитет криминальный сидел по кличке "Хмырь", известный как "Бодя Львовский". Был первый киллер Украины Гриша Суворов (наемный убийца Георгий Суворов. Выполнил 18 заказных убийств в 1990-х. Получил пожизненное заключение. - Gazeta.ua). Сей поверил, когда его в прежнюю келью отправили сидеть", - рассказывает Владимир.

27 марта 2012 над бывшим монастырем загорелась крыша. Из здания эвакуировали 150 заключенных, среди них 68 пожизненных. Костел и кельи выгорели, перекрытия обрушились. Вход со стороны тюремных блоков замуровали. По утверждению администрации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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Автор: Жвиркивский поселковый совет Горит Сокальская исправительная колония №47 - 27 марта 2012 года

В декабре прошлого года последних заключенных перевели в другие тюрьмы. Сейчас заведение закрыт.

За тюрьмой следят вооруженные охранники. Вокруг стен монастыря - болота и густые заросли камыша. Ранее его выкашивали. Сейчас солдаты убирают только контрольно-пропускной пункт и посыпать подходы к нему песком.

Костел и кельи полностью выгорели, перекрытия обрушились

Центральное КПП закрыто на колодки. В середину пускают только с письменным разрешением. Сразу за ним производственные цеха. Далее еще один пропускной пункт, который ведет к баракам. Входы в них опечатаны. Окна зарешеченные сеткой - чтобы узники не могли передавать друг другу сообщения.

В двух цехах остались металлообрабатывающие станки.

В костел, расположенном в дальней части, можно попасть только через боковой вход. Остальные двери замуровали в 2012 году. В середине все развалено - части крыши нет. Пахнет сыростью - подвалы затоплены, говорят охранники. Осталось две фрески на потолке и кучи битого кирпича.

Автор: Андрей Жигайло Так монастырь выглядит сегодня - стены облупленные, часть из них обвалилась

За монастырем стоит ржавый козловой кран - им грузили шлакоблоки.

Местные колонию называют "зона" или на польский манер "кляштор". Первые дома от тюрьмы - за 100 метров.

"Выгодно было с солдатами или рабочими меняться. Мы им чай, еду, а они нам самодельные золотые цепочки, ювелирку. В дочери есть икона, которую изготовили из меди. Тюрьма имела свой свинокомплекс, можно было купить поросенка или курицу по 5 рублей", - говорит местная Людмила Басетова.

Каждый месяц 8, 18 и 28 числа заключенных привозили и увозили поездом Львов-Киев. Сначала их милицейским коридору выводили из последнего вагонозака поезда вели к авто, а потом с мигалками и сиреной везли в тюрьму-монастырь.

Тюрьма подписала договоры о сотрудничестве с 25 предприятиями в Украине

В поселковом совете Жвирки написали два письма в министерство юстиции с просьбой передать им на баланс прежнюю тюрьму, говорит поселковый голова Иван Кошлай.

"Просим государство, чтобы нам в подчинение отдали территорию тюрьмы. Надо искать предприятие, туда зашло бы. Когда при тюрьме действовала фабрика и люди имели работу", - говорит Иван Степанович.

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Костел предлагает отдать церковникам. Говорит, что католическая церковь проявляла интерес.

Бернардини - монахи католического ордена. Лозунг: Мир и Добро! В средние века орден был самым богатым, действовал во Франции, Италии, Венгрии, Испании и Италии. В Украине бернардины появились в XV в. В советские времена почти все их монастыри были уничтожены. Сегодня в Украине 8 отделений ордена.