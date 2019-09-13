Мы еще не знаем кто пришел: является ли Зеленский политической фигурой

Художник Сергей Поярков: Янукович тоже сначала пришел на один срок. Кто ему дал Фото: 24

От личности президента Владимира Зеленского мало что будет зависеть в ближайшее время.

Об этом Gazeta.ua рассказал художник Сергей Поярков.

"Янукович тоже сначала пришел на один срок. Кто ж ему дал. Зеленский может думать все, что он хочет. Просто как от Порошенко мало что зависело на этих выборах, так и от Зеленского мало что будет зависеть в ближайшее время. Я думаю, что пришел не Зеленский, поскольку он не является политической фигурой. Как никогда не интересовался политикой, так до сих пор полный невежда в теме, в которую вошел. Человек не может стать профессионалом за неделю или за месяц. Мы еще не знаем кто пришел. Коломойский достаточно яркая личность. Тем более с Богданом в голове Офиса президента. К тому же у нас нет системной оппозиции. И сейчас она не появится. Порошенко и компания сейчас не имеют никакого влияния. В них отбирают все ", - говорит Поярков.

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"За полгода-год мы все увидим. Я не верю, что все будет хорошо и нашару, как нам на этот раз обещали. Выбор нашего народа трудно понять. Но мой друг однажды сказал:" Чего ты преживаеш? Все равно за все заплатят лохи, зарабатывающие менее тысячи долларов в день. Они рассчитаются за банкет". Он человек циничный, но я привык ему доверять", - считает художник.

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