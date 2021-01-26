МВФ улучшил экономические прогнозы - что изменилось

В 2022 году прогнозируют улучшение на 4,2%. Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд улучшил прогнозы по мировой экономике в 2021 году.

Там ожидают рост экономики на 5,5%. Ранее этот показатель оценивали в 5,2%, сообщили в МВФ.

Улучшение ожидают через начало вакцинации против Covid-19. Кроме того, в 2022 году прогнозируют улучшение на 4,2%.

Однако в отчете отмечается, что появление новых штаммов коронавируса и новых волн заболеваний может повлиять на процесс восстановления экономики. Но из-за появления вакцины показатели улучшились.

В 2020 году произошло сокращение глобальной экономики на 3,5%. Этот показатель превысил прогноз на 0,9%. Так произошло потому, что во второй половине прошлого года экономика оживилась больше, чем ожидалось, объяснили в МВФ.

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Отмечается, что программы господдержки необходимы и в дальнейшем, пока страны не войдут в устойчивый рост.

Зато рост экономики для стран европейской зоны ожидается на 4,2%, что на 1% меньше, чем прогнозировали ранее. Прогноз на следующий год улучшили на 0,5% - ожидают рост до 3,6%.

Для развивающихся стран прогноз на 2021 несколько улучшился - до 6,3% (+0,3%), а вот в 2022 году рост составит 5% (-0,1%).

За 2020 год мировая экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест. Было сокращено 8,8% рабочего времени - 255 млн полных рабочих мест.