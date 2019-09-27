МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной из-за Коломойского

Украинская власть должна продемонстрировать четкие шаги, которые бы нивелировали влияние Игоря Коломойского на политику. Фото: Главком

Международные кредиторы хотят услышать и увидеть четкую позицию украинского президента и всей власти относительно Коломойского.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Если Коломойский и дальше будет выигрывать различные суды по Приватбанку, наше сотрудничество с МВФ ухудшится. Также для них важна независимость НБУ. За этим пристально следят на Западе", - объясняет эксперт.

Украинская власть должна продемонстрировать четкие шаги, которые бы нивелировали влияние Игоря Валерьевича на политику, отмечает он.

"Только одного доверия будет мало. Можно принять ряд соответствующих законодательных или судебных решений. Также дополнительным аргументом будет открыта и четкая позиция президента по этому вопросу, которой сейчас нет.

Без МВФ перспектива дефолта для Украины становится очень реальной. В следующем году должны выплатить одну из самых крупных сумм по внешнему долгу. Без нового транша не сможем этого сделать", - добавляет Сергей Фурса.

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Миссия Международного валютного фонда уехала из Киева. Окончательных договоренностей о дальнейшей поддержке МВФ не удалось достичь. Она должна была находиться в Украине с 10 до 24 сентября, но затем увеличила этот срок на 2 дня.