В Офисе президента сказали, кто был за столом кроме Коломойского

10 сентября во кабинет президента приходил Коломойский.

В Офисе президент рассказали, кто был на встрече с президентом Владимиром Зеленским кроме бизнесмена Игоря Коломойского 10 сентября.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"

В ответе на запрос в ОП сообщили, что на встрече были еще семь человек, а именно: премьер Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОП Андрей Богдан, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета "Нафтогаза" Юлия Кузнецова.

На встрече обсуждали энергетические вопросы. В частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам. Президент выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - заявили в ОП.

В то же время Офис отказался предоставить стенограмму и протокол встречи. Отказ объяснили тем, что никаких записей не велось.

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