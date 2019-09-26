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четверг, 26 сентября 2019 15:41

В Офисе президента сказали, кто был за столом кроме Коломойского

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В Офисе президента сказали, кто был за столом кроме Коломойского
10 сентября во кабинет президента приходил Коломойский.

В Офисе президент рассказали, кто был на встрече с президентом Владимиром Зеленским кроме бизнесмена Игоря Коломойского 10 сентября.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"

В ответе на запрос в ОП сообщили, что на встрече были еще семь человек, а именно: премьер Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОП Андрей Богдан, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета "Нафтогаза" Юлия Кузнецова.

На встрече обсуждали энергетические вопросы. В частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам. Президент выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - заявили в ОП.

В то же время Офис отказался предоставить стенограмму и протокол встречи. Отказ объяснили тем, что никаких записей не велось.

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Хозяйственный суд Киева отказал Фонду государственного имущества вернуть в госсобственность контрольный пакет акций авиакомпании "Дніпроавіа", который у Игоря Коломойского, за невыполнение условий приватизации

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