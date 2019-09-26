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четверг, 26 сентября 2019 11:52

Суд не разрешил государству вернуть авиакомпанию Коломойского

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Суд не разрешил государству вернуть авиакомпанию Коломойского
Коломойский вернулся в Украину после победы Зеленского на выборах президента. Фото: УНІАН

Хозяйственный суд города Киева отказал Фонду государственного имущества вернуть в госсобственность контрольный пакет акций авиакомпании "Дніпроавіа" за невыполнение условий приватизации.

Об этом пишет Finbalance, ссылаясь на решение суда от 11 сентября.

ФГИ в иске указывал, что компания бизнесмена Игоря Коломойского "Галтера", которая получила 94,6% акций "Дніпроавіа" в 2009-м, обязалась до 2014-го инвестировать в аэропорт Днипра 882,1 млн грн, однако на самом деле вложила только 142, 1 млн. В частности, должна была отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта.

В суде "Галтера" доказала, что в договоре с государством о передаче акций "Дніпроавіа" не указывалось, когда именно должны быть проведены ремонтные работы и осуществленные инвестиции. Кроме этого, с 2014-го компания не могла проводить ремонтных работ из-за того, что аэропорт принимал военные самолеты из зоны ООС (АТО).

Ранее Госавиаслужба позволила авиакомпании Коломойского "Роза ветров" осуществлять перелеты в Тель-Авив.

Накануне Окружной административный суд Киева отклонил требования ДФС к еще одной авиакомпании Коломойского "МАУ". Налоговики хотели взыскать с нее 60 млн грн налогов и штрафов.

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Игорь Коломойский заявил, что не ведет переговоры о возвращении Приватбанка. В то же время он подчеркнул, что готов к компромиссу с властью.

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