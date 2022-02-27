МВД запустило сайт с погибшими и пленными россиянами

МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных россиян.
Сделали это, чтобы их родственники могли найти их, передает Gazeta.ua.
В МВД говорят, что российские власти перед отправкой солдат на войну забрали у них телефон.
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Поэтому с пленными не могут связаться родные.
"Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и принимают участие в войне против нашего народа – здесь вы сможете получить информацию об их судьбе", - говорится на сайте.
На Сумщині без єдиного пострілу взяли в полон російського танкіста.
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