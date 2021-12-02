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четверг, 02 декабря 2021 18:04

МВД назвало дату запуска реестра оружия

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МВД назвало дату запуска реестра оружия
Также может появиться функция получения оружия. Фото: zbroya.info

Весной 2022 года в Украине заработает Единый реестр оружия.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"В начале следующего года мы представляем Единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую. Эта область вызвала много замечаний. Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно", – сообщил Монастырский.

Сейчас, чтобы приобрести оружие в Украине, нужно собрать ряд справок, которые довольно часто покупают. Министр уверен, что единая система поможет избежать коррупции.

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Реестр должен переносить все сведения об оружии онлайн и отслеживать любые изменения.

Еще в МВД планируется ввести электронную процедуру получения оружия.

"Мы также видим много случаев по переработке данного оружия в собственно то, которое может быть боевым и эта проблема приобретает из года в год все больший характер. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, чтобы травматическое оружие не могло быть переработанным на боевое" — сказал глава МВД.

В Украине будут пересмотрены все разрешения на оружие, заявили в начале недели в Национальной полиции.
В 1-й петиции на сайте президента, которая в 2015 году достигла необходимого количества голосов, потребовали законодательно утвердить право граждан на защиту.

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