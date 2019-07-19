Мужчины или женщины: кого в Украине больше

Из общего количества населения женщины составляют 22,5 млн человек. Мужчины - 19,4 млн человек. Фото: Depositphotos

В Украине на 1 января 2019-го постоянно проживало 41,9 млн человек. На аналогичную дату 2018-го - 42,2 млн человек.

Городское население составляет 29,01 млн человек - 69,1% от всего населения. Сельское население составляет 12,9 млн человек, передает Госстат.

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В Украине людей в возрасте 70 лет насчитывают 388 285 человек, 19 лет - 371 611 человек.

Из общего количества населения женщины составляют - 53,7%, или 22,5 млн человек. Мужчины - 46,3%, или 19,4 млн человек.

От 90 до 100 тыс. украинцев живут в Лодзинском воеводстве. Большинство из них в Лодзи - около 80 тыс. Это значит, что украинцы составляют 1/6 населения города.